«Фактически капитулировали». В США сделали заявление о смене власти в Киеве

Политолог Доктороу: Россия и Украина в итоге могут прийти к соглашению.

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия и Украины способны в итоге договориться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.

«Русские в Абу-Даби добились своего в том, что для них действительно важно, — украинцы фактически капитулировали. Вот где мы сейчас находимся. Думаю, к моему удивлению, Украина и Россия действительно в итоге могут прийти к соглашению», — отметил он.

В то же время он допустил, что на Украине в обозримом будущем может смениться власть.

«Я могу представить, что существует способ, при котором русские и американцы могли бы убрать (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского с политической сцены и заменить его каким-нибудь украинским политиком, который выступает за принятие российских условий», — пояснил политолог.

На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

