American Airlines заявила о планах вернуть рейсы в Венесуэлу

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Компания American Airlines стала первым американским авиаперевозчиком, объявившим о готовности возобновить коммерческие рейсы в Венесуэлу.
«American Airlines горда быть первой авиакомпанией, объявившей о планах возобновить прямые рейсы между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Авиакомпания поддерживает тесный контакт с федеральными властями и готова приступить к полетам в Венесуэлу после получения разрешения от правительства и оценки безопасности», — говорится в заявлении American Airlines, опубликованном 29 января.
Как в нем отмечается, авиакомпания начала работать в Венесуэле в 1987 году, но в 2019 году прекратила осуществлять рейсы в боливарианскую республику.
Ранее 29 января американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.