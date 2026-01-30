Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

American Airlines заявила о планах вернуть рейсы в Венесуэлу

Авиакомпания стала первым американским авиаперевозчиком, готовым возобновить коммерческие рейсы в страну.

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Компания American Airlines стала первым американским авиаперевозчиком, объявившим о готовности возобновить коммерческие рейсы в Венесуэлу.

«American Airlines горда быть первой авиакомпанией, объявившей о планах возобновить прямые рейсы между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Авиакомпания поддерживает тесный контакт с федеральными властями и готова приступить к полетам в Венесуэлу после получения разрешения от правительства и оценки безопасности», — говорится в заявлении American Airlines, опубликованном 29 января.

Как в нем отмечается, авиакомпания начала работать в Венесуэле в 1987 году, но в 2019 году прекратила осуществлять рейсы в боливарианскую республику.

Ранее 29 января американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше