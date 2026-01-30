Трамп заявил, что у него были контакты с руководством Ирана

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что участвовал в последние дни в контактах с руководством Ирана и намерен их продолжать, чтобы убедить Тегеран не разрабатывать ядерное оружие и не применять непропорциональную силу против участников беспорядков.
«Да, они у меня были, и я планирую [их продолжать]», — сообщил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, состоялись ли у него в последние дни контакты с руководством в Тегеране и есть ли у него намерения и дальше предпринимать такие дипломатические усилия. «Я им сказал две вещи: первое — нет ядерному [оружию], второе — прекратите убивать протестующих», — отметил Трамп, имея в виду содержание контактов с иранскими властями. «Они их убивают тысячами», — утверждал глава американской администрации, имея в виду демонстрантов в исламской республике.
«К Ирану движется много больших и мощных кораблей [ВМС США]. Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать», — добавил американский лидер.