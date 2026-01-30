Ричмонд
Юрлицам США разрешили проводить сделки с венесуэльской нефтью

США разрешили американским юридическим лицам проводить операции с венесуэльской нефтью, включая торговлю и добычу. Об этом говорится в документе Министерства финансов Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

Разрешение распространяется на операции с участием правительства Венесуэлы, государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A., а также структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей не менее 50%. Подчёркивается, что допускаются также все сопутствующие и необходимые действия, обеспечивающие выполнение указанных операций, при условии, что они осуществляются юридическими лицами, зарегистрированными в Соединённых Штатах.

А ранее американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение, позволяющее США облагать адвалорными пошлинами товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Это связано с объявлением чрезвычайной ситуации в стране. Тем временем, представители команды республиканца ранее втайне контактировали с группой, выступающей за отделение канадской провинции Альберта. Речь идёт о движении «Проект процветания Альберты», объединяющем радикальных сторонников независимости богатого нефтью региона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

