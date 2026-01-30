Юрлицам США разрешили проводить сделки с венесуэльской нефтью

Разрешение распространяется на операции с участием правительства Венесуэлы, государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A., а также структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей не менее 50%. Подчёркивается, что допускаются также все сопутствующие и необходимые действия, обеспечивающие выполнение указанных операций, при условии, что они осуществляются юридическими лицами, зарегистрированными в Соединённых Штатах.