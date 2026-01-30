Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика

«Политика нам мешает сотрудничать… Сейчас начинаются какие-то малые контакты, но пока еще зеленый свет не дан. Вы знаете, что есть формальные санкции, а есть, так скажем, понимание, когда люди просто дуют на холодную воду, и санкции — расширительные, когда предпочитают просто не связываться с Россией, потому сегодня такая ситуация, и на всякий случай лучше ничего не иметь», — сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.