Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика

ООН, 30 янв — РИА Новости. Сотрудничеству РФ и США, в том числе в бизнесе, сейчас мешает политика, начинаются «малые контакты», но зеленый свет еще не дан, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Политика нам мешает сотрудничать… Сейчас начинаются какие-то малые контакты, но пока еще зеленый свет не дан. Вы знаете, что есть формальные санкции, а есть, так скажем, понимание, когда люди просто дуют на холодную воду, и санкции — расширительные, когда предпочитают просто не связываться с Россией, потому сегодня такая ситуация, и на всякий случай лучше ничего не иметь», — сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он также допустил, что в случае, если санкции перестанут трактовать так расширительно, на российский рынок могут зайти средние сильные предприятия из США.
«Поедут более крупные предприятия, ну, а потом, если будут сниматься санкции, например, в финансовых расчетах — это большой тормоз в отношениях с Америкой — но если они будут (сняты — ред.), то там уже пойдут и разговоры о конкретных контрактах, уже конкретном взаимодействии», — констатировал спецпредставитель президента.