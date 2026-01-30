Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты

Трамп не планирует выводить сотрудников миграционной службы из Миннесоты.

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не планирует отдавать приказ о выводе сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из Миннесоты на фоне продолжающихся массовых протестов в штате.

«Нет, вовсе нет», — заявил Трамп журналистам перед премьерой фильма своей супруги Меланьи Трамп в ответ на вопрос, планирует ли он выводить сотрудников ICE из Миннесоты.

Ранее в четверг куратор Белого дома по вопросу охраны границы США Том Хоман заявил о возможности уменьшения численности сотрудников ICE в Миннесоте при условии снижения интенсивности насилия и риторики ненависти в штате.

Начавшийся в январе массовый рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше