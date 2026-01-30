Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не планирует отдавать приказ о выводе сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из Миннесоты на фоне продолжающихся массовых протестов в штате.
«Нет, вовсе нет», — заявил Трамп журналистам перед премьерой фильма своей супруги Меланьи Трамп в ответ на вопрос, планирует ли он выводить сотрудников ICE из Миннесоты.
Ранее в четверг куратор Белого дома по вопросу охраны границы США Том Хоман заявил о возможности уменьшения численности сотрудников ICE в Миннесоте при условии снижения интенсивности насилия и риторики ненависти в штате.
Начавшийся в январе массовый рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.