Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за «угрозы национальной безопасности», исходящей из Кубы. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Источник: Reuters

В указе утверждается, что политика и действия кубинских властей направлены на нанесение вреда США, а также на поддержку враждебных стран и террористов, стремящихся уничтожить Соединенные Штаты. «Для решения проблемы чрезвычайного положения в стране, объявленного настоящим указом, я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему», — сообщается в указе.

Благодаря этому указу США могут установить дополнительную адвалорную пошлину на товары стран, которые поставляют Кубе нефть. В документе подчеркивается, что Трамп может пересмотреть или изменить решение о вводе тарифов. Для этого нужно, чтобы Куба или страны, затронутые пошлинами, привели свою политику в соответствие с внешнеполитическими интересами США и целями национальной безопасности.

В США сейчас действует более 50 указов, вводящих чрезвычайное положение. Многие из них связаны с Кубой, Ираном, Россией, нелегальными мигрантами, наркотрафиком. Чрезвычайное положение наделяет правительство полномочиями, которые обычно не допускаются.

