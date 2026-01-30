Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Благодаря этому указу США могут установить дополнительную адвалорную пошлину на товары стран, которые поставляют Кубе нефть. В документе подчеркивается, что Трамп может пересмотреть или изменить решение о вводе тарифов. Для этого нужно, чтобы Куба или страны, затронутые пошлинами, привели свою политику в соответствие с внешнеполитическими интересами США и целями национальной безопасности.