Титов заявил о «революции вина» в России

Титов анонсировал экспансию российских вин в другие страны.

Источник: © РИА Новости

ООН, 30 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ответ на вопрос РИА Новости заявил о «революции вина» в России и анонсировал «экспансию» отечественных вин на другие страны.

«Я думаю, что действительно, в России происходит революция вина, это касается и объемов, но прежде всего качества… Мы будем осуществлять экспансию очень высококачественных российских вин на другие страны. Конечно, сегодня это немного осложнено ситуацией на рынке», — сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

При этом он отметил успехи российских вин на различных конкурсах.

«На таких конкурсах, где мы можем, мы все равно получаем очень высокие оценки. То есть на фоне американцев и европейцев мы получаем такие высокие оценки», — констатировал Титов.

Титов — член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), основной владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо».

