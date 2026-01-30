Ричмонд
Трамп анонсировал «хорошие новости» от спецпосланника Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп сообщил о наличии у спецпосланника Стива Уиткоффа «хороших новостей», однако не стал раскрывать их содержание. Заявление прозвучало на мероприятии в Белом доме.

Представляя Уиткоффа, республиканец загадочно отметил, что у того есть некие позитивные сведения, но воздержался от дальнейших комментариев.

«Спецпосланник Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после его просьбы к президенту России Владимиру Путину Москва прекратила удары по Киеву. Он отметил, что РФ некоторое время не наносила удары, связав это с крайне холодной погодой. Президент США выразил признательность за такую паузу и добавил, что, по его оценке, в процессе мирного урегулирования конфликта наблюдается значительный прогресс.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

