Трамп анонсировал «хорошие новости» от спецпосланника Уиткоффа

Представляя Уиткоффа, республиканец загадочно отметил, что у того есть некие позитивные сведения, но воздержался от дальнейших комментариев.
«Спецпосланник Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости», — заявил хозяин Белого дома.
Ранее Дональд Трамп заявил, что после его просьбы к президенту России Владимиру Путину Москва прекратила удары по Киеву. Он отметил, что РФ некоторое время не наносила удары, связав это с крайне холодной погодой. Президент США выразил признательность за такую паузу и добавил, что, по его оценке, в процессе мирного урегулирования конфликта наблюдается значительный прогресс.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.