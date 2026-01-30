Трамп анонсировал «хорошие новости» от спецпосланника Уиткоффа

Ранее Дональд Трамп заявил, что после его просьбы к президенту России Владимиру Путину Москва прекратила удары по Киеву. Он отметил, что РФ некоторое время не наносила удары, связав это с крайне холодной погодой. Президент США выразил признательность за такую паузу и добавил, что, по его оценке, в процессе мирного урегулирования конфликта наблюдается значительный прогресс.