Трамп назвал скучными заседания кабинета министров США

Президент США Дональд Трамп решил сократить продолжительность заседаний кабинета министров, чтобы избежать затянутых и утомительных обсуждений. Об этом сообщает New York Post, материал перевел aif.ru.
Его первая встреча с членами кабинета в 2026 году, состоявшаяся в четверг, была заранее спланирована так, чтобы не повторить формат предыдущего заседания, которое длилось около трех часов и вызвало критику из-за внешнего вида президента и обвинений в том, что он якобы задремал.
В начале встречи Трамп дал понять, что не намерен предоставлять слово всем участникам, ограничив выступления несколькими руководителями ведомств. Он открыто дал понять, что предыдущий формат оказался слишком скучным, объяснив, что закрывал глаза не из-за усталости, а из желания быстрее завершить мероприятие.
Кроме того, президент отказался от общения с прессой, что является редким шагом для него. Заседание продолжалось около часа и двадцати минут и прошло в более сжатом и напряженном формате.
Ранее Трамп сравнил доллар с йо-йо. Во время предвыборного митинга в Айове он заявил, что мог бы заставить доллар расти или падать, подобно игрушке йо-йо.