Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени.
«Завтра утром», — поделился президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги «Меланья».
Имени кандидата он не раскрыл, но отметил, что это «кто-то, кого все знают в финансовом мире».
«И я думаю, что это будет очень хороший выбор», — добавил Трамп.
Американский лидер неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок.
Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории — речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.