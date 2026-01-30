Ричмонд
Трамп объявит кандидатуру нового главы ФРС США в пятницу

Трамп пообещал раскрыть кандидатуру нового главы ФРС в пятницу.

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США утром в пятницу по местному времени.

«Завтра утром», — поделился президент США в беседе с журналистами на премьере фильма его супруги «Меланья».

Имени кандидата он не раскрыл, но отметил, что это «кто-то, кого все знают в финансовом мире».

«И я думаю, что это будет очень хороший выбор», — добавил Трамп.

Американский лидер неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок.

Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории — речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.

