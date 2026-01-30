Ричмонд
США запретили транспортировку венесуэльской нефти подсанкционными судами

Министерство финансов США опубликовало обновлённую версию общей лицензии, расширяющую возможности операций с венесуэльской нефтью, при этом сохранив запрет на использование танкеров и других судов, включённых в санкционные списки. Это следует из документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами.

Источник: Life.ru

Действие лицензии не охватывает никакие операции, прямо или косвенно связанные с заблокированными судами. В тексте говорится, что перевозка, фрахт, обслуживание и иные действия с нефтью Венесуэлы с использованием таких судов остаются под запретом.

Ранее американским юридическим лицам разрешили проводить сделки с нефтью венесуэльского происхождения, включая торговлю и добычу. Разрешение распространяется на операции с участием правительства Венесуэлы, государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A., а также структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей не менее 50%.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

