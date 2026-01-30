США запретили транспортировку венесуэльской нефти подсанкционными судами

Министерство финансов США опубликовало обновлённую версию общей лицензии, расширяющую возможности операций с венесуэльской нефтью, при этом сохранив запрет на использование танкеров и других судов, включённых в санкционные списки. Это следует из документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами.