США запретили транспортировку венесуэльской нефти подсанкционными судами

Действие лицензии не охватывает никакие операции, прямо или косвенно связанные с заблокированными судами. В тексте говорится, что перевозка, фрахт, обслуживание и иные действия с нефтью Венесуэлы с использованием таких судов остаются под запретом.
Ранее американским юридическим лицам разрешили проводить сделки с нефтью венесуэльского происхождения, включая торговлю и добычу. Разрешение распространяется на операции с участием правительства Венесуэлы, государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A., а также структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей не менее 50%.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.