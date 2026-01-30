Ричмонд
Подделка российской продукции говорит о том, что ее уважают, заявил Титов

Титов: подделка российской продукции говорит о том, что она пользуется спросом.

Источник: © РИА Новости

ООН, 30 янв — РИА Новости. Подделка российской продукции в других странах говорит о том, что ее уважают и она пользуется спросом, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Если подделывают, значит, уважают, потому что подделывать всякую ерунду нет смысла, только то, что пользуется спросом. Есть много способов уменьшить объемы подделок, но полностью ликвидировать это практически нереально, если это такой криминальный бизнес», — сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

При этом он отметил, что бороться с подделками тоже нужно осторожно.

«Вопрос в том, что здесь очень тонкий мотив отношения с потребителем, потому что если слишком громко кричать, что мы боремся с контрафактом, то люди станут такими осторожными, что даже перестанут покупать реальный товар. Кстати, во многом это почувствовали уже в Китае. Поэтому здесь надо выбирать очень правильные инструменты для того, чтобы снижать давление со стороны контрафактной продукции», — констатировал Титов.

