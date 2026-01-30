Трамп уверен, что мир на Украине будет достигнут

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто. Об этом республиканец заявил, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам. Хозяин Белого дома подчеркнул, что, по его мнению, стороны придут к соглашению.