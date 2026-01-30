Ричмонд
Трамп уверен, что мир на Украине будет достигнут

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто. Об этом республиканец заявил, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам. Хозяин Белого дома подчеркнул, что, по его мнению, стороны придут к соглашению.

Источник: Life.ru

Американский лидер прокомментировал готовность президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта. По его словам, процесс движется в сторону политического решения.

«Мы достигнем мира», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп выразил признательность за «паузу» в ударах по украинским городам, связанную с холодной погодой, отметив «значительный прогресс» в деле мирного урегулирования. Республиканец добавил, что считает происходящее признаком подвижек в процессе мирного урегулирования. По его словам, ситуация демонстрирует наличие потенциала для дальнейшего диалога.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

