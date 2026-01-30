Эксперт Киселев: ВС РФ уничтожают опорные пункты ВСУ на юго-западе Запорожья

Военный эксперт отметил, что Киев не задействовал иностранных наемников для обороны Запорожья, при этом в самом городе отмечается «много вэсэушников». «Как заявляют наши источники из местного населения, вэсэушники в Запорожье передвигаются как днем, так и ночью. По всей вероятности, это говорит о поступлениях резервов, которые [из Запорожья] бросают сразу в направления Гуляйполя, Зализничного, Верхней Терсы, Воздвиженки, Терноватой и ореховского направления — это Новоандреевка, Новоданиловка, Магдалиновка. Об этих населенных пунктах вэсэушники говорят, что их отправляют туда в один конец, что выезда оттуда уже не будет. Это говорит о том, что наша артиллерия, наши FPV-дроны своевременно их там встречают», — сообщил Киселев.