Эксперт Киселев: ВС РФ уничтожают опорные пункты ВСУ на юго-западе Запорожья

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Российские системы РСЗО успешно уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины на севере и юго-западе города Запорожье. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
«Расстояние наших подразделений до Запорожья чуть меньше 20 км. РСЗО “Ураган” наносят удары по окраинам города Запорожья с северной части и с юго-западной — по опорным пунктам противника», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что Киев не задействовал иностранных наемников для обороны Запорожья, при этом в самом городе отмечается «много вэсэушников». «Как заявляют наши источники из местного населения, вэсэушники в Запорожье передвигаются как днем, так и ночью. По всей вероятности, это говорит о поступлениях резервов, которые [из Запорожья] бросают сразу в направления Гуляйполя, Зализничного, Верхней Терсы, Воздвиженки, Терноватой и ореховского направления — это Новоандреевка, Новоданиловка, Магдалиновка. Об этих населенных пунктах вэсэушники говорят, что их отправляют туда в один конец, что выезда оттуда уже не будет. Это говорит о том, что наша артиллерия, наши FPV-дроны своевременно их там встречают», — сообщил Киселев.
27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что передовые подразделения группировки «Днепр» находятся на удалении 12−14 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожья.