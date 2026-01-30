Ричмонд
В США рассказали, как «Орешник» довел Зеленского до слез

Политолог Слебода: Зеленский готовится к сокрушительному удару сил России.

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Киевский режим оказался в крайне уязвимом положении после российских атак в последние недели, из-за чего Владимир Зеленский опасается угрозы сокрушительного удара со стороны России, сообщил американский политолог Марк Слебода в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.

«А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже “Орешник”. Так что это вполне возможно приближается сокрушительный удар. Россия находится в таком положении, когда она способна все это обрушить. Все будет парализовано. И это, конечно, было бы большой катастрофой для Киева», — заявил эксперт.

По его словам, на фоне сложившихся трудностей для режима Зеленского, российская армия получила широкие оперативные возможности для расширения зоны контроля в приграничье, в частности, в Харьковской области.

«Россия начала активное движение на северо-восток Харьковской области. Ее силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в этом районе. У киевского режима просто недостаточно сил. И вы можете догадаться, что буферная зона там расширится», — добавил Слебода.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

