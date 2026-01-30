В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном положении

По словам президента Петро, без введения ЧП правительству пришлось бы резать социальные программы, здравоохранение и образование, нарушая права граждан. Оппозиция, бизнес и эксперты напротив считают меру исполнительной власти необоснованной, поскольку дефицит в стране является структурным, а Конгресс в полном праве блокировать новые налоги. Правительство Колумбии настаивает, что без этих доходов долг страны станет неуправляемым, тогда как ставки по заимствованиям после объявления ЧП уже начали снижаться.