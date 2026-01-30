Ричмонд
Трамп отказался признавать, что стремится задушить Кубу

Трамп не согласился с мнением, что его целью является задушить Кубу.

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не согласился с мнением, что его целью является задушить Кубу через запрет на поставки нефти в страну из Венесуэлы и ряд других мер экономического характера.

«Я не знаю. Слово “удушить” звучит очень жестко… Нет, я не пытаюсь этого сделать, но похоже, что эта страна просто не сможет выжить», — сказал Трамп журналистам перед премьерой фильма своей супруги Меланьи.

Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы.

Трамп не раз заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.

