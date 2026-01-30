Трамп отверг обвинения в попытке задушить Кубу экономически

Президент США Дональд Трамп отклонил предположение о том, что он пытается задушить экономику Кубы. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции.
«Не знаю, слово “задушить” ужасно жесткое. Куба — это государство, которое терпит крах. Кубу должно быть жаль», — сказал президент США.
Трамп подчеркнул, что власти Кубы якобы плохо обращаются с людьми. Он добавил, что в нынешних условиях Гавана не сможет выжить.
Ранее президент США ввел новые таможенные пошлины на товары, поступающие из стран, которые экспортируют нефть на Кубу. Позже Трамп объявил чрезвычайное положение в Америке в связи с угрозой национальной безопасности, исходящей якобы от Гаваны.
Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политико-экономическая модель Кубы утратила связь с идеями, заложенными основателями коммунизма. Политик уточнил, что всю ответственность за происходящее несут кубинские власти.