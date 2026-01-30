Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что считает свою супругу Меланью умной и влиятельной, отметив, что она искренне переживает за судьбу Соединенных Штатов.
«Она (Меланья — ред.) очень умный и очень влиятельный человек, и ей небезразлична судьба страны (США — ред.), она любит эту страну», — сказал Трамп перед премьерой фильма Меланьи Трамп.
Трамп также похвалил первую леди за знание многих иностранных языков, назвав ее хорошим инфлюенсером.
Закрытый показ фильма «Melania» о первой леди состоялся в субботу в Белом доме для ограниченного круга зрителей, при этом уже в пятницу картина должна выйти в прокат в 1 400−1 500 кинотеатрах США и Канады.
Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.
В марте британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщала, что принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Меланье Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней.