Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной

Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.