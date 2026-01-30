Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Меланью умной и влиятельной женщиной

Трамп признался, что считает супругу Меланью очень умной и влиятельной.

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что считает свою супругу Меланью умной и влиятельной, отметив, что она искренне переживает за судьбу Соединенных Штатов.

«Она (Меланья — ред.) очень умный и очень влиятельный человек, и ей небезразлична судьба страны (США — ред.), она любит эту страну», — сказал Трамп перед премьерой фильма Меланьи Трамп.

Трамп также похвалил первую леди за знание многих иностранных языков, назвав ее хорошим инфлюенсером.

Закрытый показ фильма «Melania» о первой леди состоялся в субботу в Белом доме для ограниченного круга зрителей, при этом уже в пятницу картина должна выйти в прокат в 1 400−1 500 кинотеатрах США и Канады.

Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.

В марте британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщала, что принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Меланье Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше