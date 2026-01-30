Ричмонд
Трамп подал в суд на Минфин США и налоговую службу

Трамп потребовал десять миллиардов долларов от Минфина и налоговой службы.

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал в суд на министерство финансов США и налоговую службу в его составе, обвинив их в несанкционированном разглашении его налоговых деклараций в период его первого президентского срока и потребовав не менее 10 миллиардов долларов в качестве компенсации, передает агентство Блумберг.

«Трамп подал иск против министерства финансов США и налоговой службы, (требуя — ред.) не менее 10 миллиардов долларов (в качестве компенсации — ред.) за несанкционированное разглашение его налоговых деклараций во время его первого срока», — говорится в материале агентства.

Как отмечает Блумберг, иск был подан в федеральном суде в Майами.

