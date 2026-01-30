Польша закупит зенитные системы для борьбы с дронами на 4,3 миллиарда долларов

Ранее в США указали на серьёзные пробелы в обороноспособности Польши. Страна оказалась не готова к современным гибридным угрозам, в частности к массированным атакам беспилотников. Эксперты отмечают, что Варшава десятилетиями наращивала военную мощь для защиты от крупных держав, но упустила из виду новые асимметричные угрозы, которые дёшевы и тактически эффективны.