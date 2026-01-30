Польша закупит зенитные системы для борьбы с дронами на 4,3 миллиарда долларов

«В пятницу вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь минобороны Павел Бейда примут участие в подписании соглашения на поставку зенитных систем с возможностью борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — сказано в заявлении.
Согласно техническому описанию, один батарейный модуль будет включать три огневых взвода и взвод поддержки. При этом каждый огневой взвод получит полную автономию в обнаружении, сопровождении, идентификации и уничтожении воздушных целей.
Новые зенитные комплексы SAN станут частью создаваемой в Польше многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Их ключевой задачей станет борьба с беспилотниками как кинетическими, так и некинетическими средствами. Планируется, что вооружение будет размещено в первую очередь вдоль восточных рубежей страны.
Как сообщает издание Businessinsider, общая стоимость проекта достигает 15 миллиардов злотых. Сообщается, что система SAN будет оснащена радарами, средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерийскими орудиями калибра 30 и 35 миллиметров, многоствольными пулемётами и ракетными снарядами калибра 70 миллиметров.
В министерстве обороны добавили, что в реализации проекта по производству и поставке комплексов будут участвовать как польские, так и норвежские промышленные предприятия.
Ранее в США указали на серьёзные пробелы в обороноспособности Польши. Страна оказалась не готова к современным гибридным угрозам, в частности к массированным атакам беспилотников. Эксперты отмечают, что Варшава десятилетиями наращивала военную мощь для защиты от крупных держав, но упустила из виду новые асимметричные угрозы, которые дёшевы и тактически эффективны.
