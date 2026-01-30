Житель Димитрова рассказал, что ВСУ обещали расстреливать мирных жителей

Отвечая на вопрос о том, почему украинские военные так относились к жителям города, Агеев предположил, что это могло быть связано с тем, мирное население было русскоговорящим. Кроме того, он отметил, что еще с 2014 года отношение украинских военных к жителям Димитрова было плохим, были случаи издевательств военных над гражданским населением.