Житель Димитрова рассказал, что ВСУ обещали расстреливать мирных жителей

ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Украинские военные обещали расстреливать мирных жителей перед отступлением из Димитрова в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Станислав Агеев.
«Говорили, мы вас всех все равно перестреляем, будем отходить, мы вас разобьем всех — и будки не оставим, как они говорили», — сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, почему украинские военные так относились к жителям города, Агеев предположил, что это могло быть связано с тем, мирное население было русскоговорящим. Кроме того, он отметил, что еще с 2014 года отношение украинских военных к жителям Димитрова было плохим, были случаи издевательств военных над гражданским населением.
«Недалеко есть поселок Червонный, такие типа дачки… пацана они (украинские военные — ред.) мучали, там у них окопы недалеко были. Слышали и крики, мучали, да», — сказал Агеев.
Он также рассказал, как пьяные украинские военнослужащие застрелили сына его знакомой.
Группировка российских войск «Центр» завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении города.