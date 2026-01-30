Родригес сообщила о телефонном разговоре с Трампом и Рубио

КАРАКАС, 30 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о том, что у нее состоялся телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили рабочую повестку дня.
«Я получила телефонный звонок от президента США Дональда Трампа и госсекретаря [США] Марко Рубио, во время разговора обсуждалась рабочая повестки дня, которую разрабатывают обе страны», — заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
Она отметила, что в ходе беседы прорабатывались важные вопросы, в том числе о снятии ограничений на коммерческие полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. «Пусть совершают рейсы все авиакомпании, которые должны их совершать, пусть приезжают инвесторы, которые должны приехать», — подчеркнула она.
Ранее пресс-служба уполномоченного президента Венесуэлы сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с Родригес объявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой и охарактеризовал отношения с нынешним руководством боливарианской республики как «очень прочные».
21 ноября 2025 года Федеральное управление гражданской авиации США выпустило уведомление для пилотов, в котором призвало проявить осторожность в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и усилением военной активности как внутри страны, так и вокруг нее. Уведомление должно было действовать до 19 февраля 2026 года.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД боливарианской республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Функции главы государства исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.