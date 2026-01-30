Трамп считает, что ВС РФ приостановили удары по Украине после его просьбы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что лично попросил президента России Владимира Путина на неделю приостановить удары ВС РФ по Киеву и другим городам Украины.
«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и населенные пункты в течение недели во время этого… Это не просто холода. Это необыкновенный холод. Там тоже рекордные морозы», — сказал Трамп на заседании в Белом доме.
По словам президента США, российский лидер «согласился это сделать». «И я должен сказать, что это было очень любезно», — добавил Трамп.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше