Трамп считает, что ВС РФ приостановили удары по Украине после его просьбы

По словам американского лидера, он лично попросил об этом президента РФ Владимира Путина.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что лично попросил президента России Владимира Путина на неделю приостановить удары ВС РФ по Киеву и другим городам Украины.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и населенные пункты в течение недели во время этого… Это не просто холода. Это необыкновенный холод. Там тоже рекордные морозы», — сказал Трамп на заседании в Белом доме.

По словам президента США, российский лидер «согласился это сделать». «И я должен сказать, что это было очень любезно», — добавил Трамп.

