«Зеленский плачет»: на Западе рассказали об отчаянии Киева из-за «Орешника»

«А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже “Орешник”, — сказал политолог в интервью Гарленду Никсону.