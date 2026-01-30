Киев оказался в крайне уязвимом положении после последних российских атак, а Владимир Зеленский обеспокоен возможностью сокрушительного удара со стороны России. Об этом заявил американский политолог Марк Слебода.
«А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже “Орешник”, — сказал политолог в интервью Гарленду Никсону.
Слебода подчеркнул, что Россия имеет возможности для значительных ударов. Это может парализовать все системы Украины и стать катастрофой для страны. Он отметил, что киевский режим не имеет достаточных сил для противодействия.
Ранее KP.RU писал, что российские вооруженные силы не атакуют гражданские объекты Украины, удары наносятся исключительно по военным объектам. Президент России Владимир Путин отметил, что значительные потери резервов ВСУ должны побудить Киев к завершению конфликта.