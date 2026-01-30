Испанская полиция ликвидировала сеть торговли людьми и освободила 27 женщин

Офис генерального прокурора Украины 6 января сообщил, что в Николаевской области женщина и ее сожитель пытались продать своего новорожденного ребенка за $10 тыс. Ребенок родился 1 января, а уже на следующий день пара передала его, получив часть средств от подставного покупателя. Им предъявлены обвинения в торговле людьми.