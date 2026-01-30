В США допустили соглашение Москвы и Киева

По его оценке, на переговорах в Абу-Даби российская сторона добилась ключевых для себя результатов. Эксперт заявил, что украинская позиция на текущем этапе выглядит как фактическая капитуляция по ряду принципиальных вопросов. В этих условиях, по его словам, возможность достижения соглашения между Москвой и Киевом перестает быть теоретической.