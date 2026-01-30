В ГД сказали, когда в конфликте на Украине может быть поставлена точка

На ближайших переговорах по Украине будет обсуждаться большое количество нюансов, касаемых требований обеих сторон конфликта, заявил aif.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Не стоит рассчитывать, что именно на ближайших переговорах 1 февраля будет поставлена точка в конфликте. Для этой точки нужно сделать еще большое количество шагов. Существует множество нюансов, которые нужно учесть. Если мы что-то упустим, дальше будет сложнее. Сейчас идут уточнения по позициям», — сказал Чепа.
По его мнению, на переговорах 1 февраля украинская и российская сторона обсудят мелкие нюансы, которые не были согласованы на встрече в Абу-Даби 23−24 января.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что предстоящая встреча 1 февраля пройдет в двухстороннем формате между Москвой и Киевом, представители Вашингтона могут принять участие, но спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера на встрече не будет.