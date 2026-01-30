Президент США объявил чрезвычайное положение в стране из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, исходящую от Кубы. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
В документе отмечается, что политика и действия правительства Кубы, по оценке Вашингтона, напрямую угрожают национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов. В связи с этим американский лидер распорядился ввести специальные экономические меры.
В частности, Трамп объявил о создании тарифной системы, предусматривающей введение дополнительных пошлин на импорт товаров. Речь идет о продукции государств, которые прямо или косвенно продают либо иным образом поставляют нефть на Кубу. Размер пошлин будет зависеть от стоимости поставляемых товаров.
Ранее, 24 января, газета Politico сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность морской блокады Кубы с целью прекращения поставок нефти. По данным источников издания, инициатива обсуждается в контексте давления на власти островного государства и возможной смены политического курса.
Как утверждали собеседники Politico, госсекретарь США Марко Рубио поддерживает идею нефтяной блокады, однако окончательное решение по этому вопросу на данный момент принято не было.
