«Ядерный нюхач» ВВС США перебросили в Великобританию на фоне заявлений Трампа

Самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, прибыл в Великобританию. Об этом сообщает газета The Telegraph.
По данным издания, воздушное судно приземлилось на авиабазе Королевских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк. WC-135R широко известен как «ядерный нюхач» — его используют для мониторинга возможных ядерных испытаний и утечек радиации.
Переброска самолета произошла на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Ранее, 29 января, агентство Reuters сообщало, что американский лидер рассматривает различные варианты действий против Тегерана, включая точечные удары по руководству страны и силам безопасности. По данным источников, такие меры могут быть направлены на поддержку протестных настроений внутри Ирана.
Накануне The New York Times писала, что американская разведка представила Трампу доклад, в котором указала на максимальное за последние 50 лет ослабление иранского режима. В документе отмечалось, что внутренние протесты и экономический кризис существенно подорвали устойчивость власти в Тегеране.
Официальные причины переброски WC-135R в Европу не раскрываются.
