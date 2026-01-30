Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ядерный нюхач» ВВС США перебросили в Великобританию на фоне заявлений Трампа

Самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, прибыл в Великобританию.

Самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, прибыл в Великобританию. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, воздушное судно приземлилось на авиабазе Королевских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк. WC-135R широко известен как «ядерный нюхач» — его используют для мониторинга возможных ядерных испытаний и утечек радиации.

Переброска самолета произошла на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Ранее, 29 января, агентство Reuters сообщало, что американский лидер рассматривает различные варианты действий против Тегерана, включая точечные удары по руководству страны и силам безопасности. По данным источников, такие меры могут быть направлены на поддержку протестных настроений внутри Ирана.

Накануне The New York Times писала, что американская разведка представила Трампу доклад, в котором указала на максимальное за последние 50 лет ослабление иранского режима. В документе отмечалось, что внутренние протесты и экономический кризис существенно подорвали устойчивость власти в Тегеране.

Официальные причины переброски WC-135R в Европу не раскрываются.

Читайте также: Канцлер ФРГ отказался от прямых переговоров с Путиным по поводу мира на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше