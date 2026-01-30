«Ядерный нюхач» ВВС США перебросили в Великобританию на фоне заявлений Трампа

Переброска самолета произошла на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Ранее, 29 января, агентство Reuters сообщало, что американский лидер рассматривает различные варианты действий против Тегерана, включая точечные удары по руководству страны и силам безопасности. По данным источников, такие меры могут быть направлены на поддержку протестных настроений внутри Ирана.