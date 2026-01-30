Ричмонд
Трамп надеется избежать военного столкновения с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что Соединённым Штатам Америки удастся избежать применения военной силы против Ирана. Об этом республиканец заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп сообщил о наращивании военного присутствия в регионе, но выразил надежду на мирное урегулирование.

«За первый срок пребывания у власти я выстроил вооружённые силы. И теперь у нас группа (дополнительные подразделения Вооружённых сил США. — Прим. Life.ru) направляется к месту, которое зовётся Иран. И будем надеяться, нам не придётся её применять», — сказал хозяин Белого дома.

Он также отметил, что намерен продолжить контакты с иранским правительством по вопросу разработки ядерного оружия. Президент США подчеркнул важность дипломатического решения и призвал Тегеран к сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково приземлился правительственный самолёт Ирана на фоне сообщений о возможных ударах США по руководству страны. Предположительно, на борту мог находиться президент Ирана Масуд Пезешкиан. Мониторинговые каналы отмечают, что американские самолёты, участвовавшие ранее в операции по задержанию Николаса Мадуро, направляются в регион Ближнего Востока. Пресс-службы США и Ирана официальных комментариев не предоставили.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

