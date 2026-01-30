Трамп надеется избежать военного столкновения с Ираном

«За первый срок пребывания у власти я выстроил вооружённые силы. И теперь у нас группа (дополнительные подразделения Вооружённых сил США. — Прим. Life.ru) направляется к месту, которое зовётся Иран. И будем надеяться, нам не придётся её применять», — сказал хозяин Белого дома.