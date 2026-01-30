Трамп надеется избежать военного столкновения с Ираном

Трамп сообщил о наращивании военного присутствия в регионе, но выразил надежду на мирное урегулирование.
«За первый срок пребывания у власти я выстроил вооружённые силы. И теперь у нас группа (дополнительные подразделения Вооружённых сил США. — Прим. Life.ru) направляется к месту, которое зовётся Иран. И будем надеяться, нам не придётся её применять», — сказал хозяин Белого дома.
Он также отметил, что намерен продолжить контакты с иранским правительством по вопросу разработки ядерного оружия. Президент США подчеркнул важность дипломатического решения и призвал Тегеран к сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково приземлился правительственный самолёт Ирана на фоне сообщений о возможных ударах США по руководству страны. Предположительно, на борту мог находиться президент Ирана Масуд Пезешкиан. Мониторинговые каналы отмечают, что американские самолёты, участвовавшие ранее в операции по задержанию Николаса Мадуро, направляются в регион Ближнего Востока. Пресс-службы США и Ирана официальных комментариев не предоставили.
