Стали известны сценарии конфликта на Украине: от затяжной войны до надлома

Украинский конфликт может пойти по нескольким ключевым сценариям, включая продолжение боевых действий, истощение Украины и так называемую «усталость» России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Наиболее вероятным вариантом издание считает затяжную войну на истощение. В таком случае боевые действия будут идти параллельно с переговорами, которые, по оценке экспертов, не приведут к прорыву и будут фактически замкнуты по кругу. WSJ отмечает, что у обеих сторон по-прежнему есть ресурсы — личный состав, вооружения и финансирование — для продолжения конфликта. При этом и Москва, и Киев, как указывается, учитывают риск резкой реакции президента США Дональда Трампа в случае окончательного провала переговорного процесса.
Второй сценарий предполагает постепенное истощение Украины. Газета обращает внимание на проблемы с комплектованием ВСУ: новые мобилизованные, по данным WSJ, демонстрируют низкую мотивацию, а случаи дезертирства становятся все более частыми. Киев пытается компенсировать дефицит пехоты развитием беспилотных систем, однако Россия, как подчеркивает издание, также активно наращивает потенциал в сфере БПЛА.
Нехватка резервов в 2025 году вынудила украинское командование усиливать восточное направление за счет других участков фронта. Это, по версии WSJ, дало российским войскам возможность развивать наступление на юге, включая Херсонскую и Запорожскую области. Состояние украинской армии издание сравнивает с «слишком короткой простыней», которая не позволяет прикрыть все уязвимые направления одновременно.
На этом фоне 28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил о достижении общего понимания между Вашингтоном и Киевом по проекту гарантий безопасности. По его словам, документ предусматривает возможное размещение на территории Украины воинских контингентов ряда европейских стран, прежде всего Франции и Великобритании. Российские власти ранее заявляли, что ввод войск стран НАТО на Украину исключен.
Газета Financial Times со ссылкой на восемь источников писала, что США якобы связывали предоставление гарантий безопасности с подписанием мирного соглашения с Россией, включающего отказ Киева от Донбасса. В Белом доме эту информацию официально опровергли. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не откажется от территориальных претензий.
Москва, в свою очередь, настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признании этих территорий, а также Крыма, в составе России. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Донбасс и Новороссия в любом случае перейдут под контроль России — военным или иным путем.
