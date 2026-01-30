Стали известны сценарии конфликта на Украине: от затяжной войны до надлома

Наиболее вероятным вариантом издание считает затяжную войну на истощение. В таком случае боевые действия будут идти параллельно с переговорами, которые, по оценке экспертов, не приведут к прорыву и будут фактически замкнуты по кругу. WSJ отмечает, что у обеих сторон по-прежнему есть ресурсы — личный состав, вооружения и финансирование — для продолжения конфликта. При этом и Москва, и Киев, как указывается, учитывают риск резкой реакции президента США Дональда Трампа в случае окончательного провала переговорного процесса.