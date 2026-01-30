Британия выпроводила из своих вод бросивший якорь российский сухогруз

«В качестве первого шага мы выпустили чёткое предупреждение судну “Синегорск” с требованием покинуть британские воды после того, как оно вошло в них для проведения необходимых ремонтных работ. Эта директива была выполнена, и судно покидает британские воды», — заявил собеседник СМИ.
По данным издания, инцидент произошёл в Бристольском заливе на юго-западе Англии. Судно вошло туда вечером 27 января и остановилось примерно в двух морских милях от побережья города Майнхед, менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, связывающих Великобританию с Испанией, Канадой, Португалией и США.
После примерно 14 часов стоянки к «Синегорску» были направлены силы. С авиабазы Йовилтон в графстве Сомерсет вылетел вертолёт Wildcat ВМС Великобритании. Кроме того, утром 28 января в течение получаса над сухогрузом кружил разведывательный самолёт береговой охраны. После этого, как отмечает газета, судно подняло якорь и вышло обратно в море.
Сообщается, что последний раз судно заходило в порт три недели назад в Архангельске. Издание также указывает, что «Синегорск» не является частью так называемого «теневого флота» России и не включён в британские санкционные списки.
Ранее Министерство финансов США опубликовало обновлённую версию общей лицензии, расширяющую возможности операций с венесуэльской нефтью, при этом сохранив запрет на использование танкеров и других судов, включённых в санкционные списки. Действие лицензии не охватывает никакие операции, прямо или косвенно связанные с заблокированными судами.
