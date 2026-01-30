Британия выпроводила из своих вод бросивший якорь российский сухогруз

По данным издания, инцидент произошёл в Бристольском заливе на юго-западе Англии. Судно вошло туда вечером 27 января и остановилось примерно в двух морских милях от побережья города Майнхед, менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, связывающих Великобританию с Испанией, Канадой, Португалией и США.