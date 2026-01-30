Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия выпроводила из своих вод бросивший якорь российский сухогруз

Британские власти вынудили покинуть территориальные воды страны российский сухогруз «Синегорск», который встал на якорь из-за технических неполадок. Об этом заявил официальный представитель Министерства транспорта Великобритании, которого цитирует The Daily Telegraph.

Источник: Life.ru

«В качестве первого шага мы выпустили чёткое предупреждение судну “Синегорск” с требованием покинуть британские воды после того, как оно вошло в них для проведения необходимых ремонтных работ. Эта директива была выполнена, и судно покидает британские воды», — заявил собеседник СМИ.

По данным издания, инцидент произошёл в Бристольском заливе на юго-западе Англии. Судно вошло туда вечером 27 января и остановилось примерно в двух морских милях от побережья города Майнхед, менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, связывающих Великобританию с Испанией, Канадой, Португалией и США.

После примерно 14 часов стоянки к «Синегорску» были направлены силы. С авиабазы Йовилтон в графстве Сомерсет вылетел вертолёт Wildcat ВМС Великобритании. Кроме того, утром 28 января в течение получаса над сухогрузом кружил разведывательный самолёт береговой охраны. После этого, как отмечает газета, судно подняло якорь и вышло обратно в море.

Сообщается, что последний раз судно заходило в порт три недели назад в Архангельске. Издание также указывает, что «Синегорск» не является частью так называемого «теневого флота» России и не включён в британские санкционные списки.

Ранее Министерство финансов США опубликовало обновлённую версию общей лицензии, расширяющую возможности операций с венесуэльской нефтью, при этом сохранив запрет на использование танкеров и других судов, включённых в санкционные списки. Действие лицензии не охватывает никакие операции, прямо или косвенно связанные с заблокированными судами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше