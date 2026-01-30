Ричмонд
Американский самолет-разведчик вновь появился у побережья Сочи

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon вновь был зафиксирован в небе над Черным морем вблизи Сочи.

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon вновь был зафиксирован в небе над Черным морем вблизи Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ открытых данных о полетах.

Согласно маршруту, патрульный самолет вылетел с территории Румынии, после чего прошел над акваторией Черного моря вдоль Крыма. На подлете к Сочи воздушное судно развернулось и сделало несколько кругов вблизи российского побережья, после чего покинуло район. В общей сложности самолет находился в воздухе около шести часов.

Предыдущий подобный полет был зафиксирован 20 января. Тогда P-8A Poseidon вылетел с итальянского острова Сицилия, вышел к Черному морю со стороны болгарского города Варна, вошел в воздушное пространство Румынии и далее направился в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

Boeing P-8A Poseidon создан на базе пассажирского самолета Boeing 737−800ERX и предназначен для патрулирования морских акваторий, слежения за надводными судами и обнаружения подводных лодок. Самолет оснащен системой вооружения, включающей торпеды, ракеты и более сотни гидроакустических буев, что позволяет вести борьбу с целями как на поверхности, так и под водой.

Читайте также: Канцлер ФРГ отказался от прямых переговоров с Путиным по поводу мира на Украине.

