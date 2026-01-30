Американский самолет-разведчик вновь появился у побережья Сочи

Boeing P-8A Poseidon создан на базе пассажирского самолета Boeing 737−800ERX и предназначен для патрулирования морских акваторий, слежения за надводными судами и обнаружения подводных лодок. Самолет оснащен системой вооружения, включающей торпеды, ракеты и более сотни гидроакустических буев, что позволяет вести борьбу с целями как на поверхности, так и под водой.