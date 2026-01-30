Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Байден увез из Белого дома лишь два подарка

Бывший президент США Джо Байден после окончания срока полномочий забрал с собой только два дипломатических подарка, полученных за время пребывания в Белом доме.

Бывший президент США Джо Байден после окончания срока полномочий забрал с собой только два дипломатических подарка, полученных за время пребывания в Белом доме. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы Госдепартамента США.

Речь идет об обломке военного самолета, подаренном премьер-министром Папуа — Новой Гвинеи Джеймсом Марапе, а также о запонках, врученных Байдену главой правительства Италии Джорджей Мелони. Другие презенты, полученные экс-президентом в период президентства, остались в распоряжении государства.

Как уточняет Bloomberg, Марапе передал Байдену фрагменты американского бомбардировщика Douglas A-20 Havoc. Этот подарок имеет личное значение для бывшего президента: на самолете такой же модели во время Второй мировой войны летал его дядя Эмброуз Финнеган, погибший в 1944 году после крушения у берегов Новой Гвинеи.

В ответ Байден поблагодарил премьер-министра за «невероятный подарок» и подчеркнул, что Папуа — Новая Гвинея занимает особое место в истории его семьи.

Читайте также: Канцлер ФРГ отказался от прямых переговоров с Путиным по поводу мира на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше