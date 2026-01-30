Выяснилось, что Байден увез из Белого дома лишь два подарка

Как уточняет Bloomberg, Марапе передал Байдену фрагменты американского бомбардировщика Douglas A-20 Havoc. Этот подарок имеет личное значение для бывшего президента: на самолете такой же модели во время Второй мировой войны летал его дядя Эмброуз Финнеган, погибший в 1944 году после крушения у берегов Новой Гвинеи.