«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 10 антенн связи, терминал Starlink и наземный робототехнический комплекс. Поражено два опорных пункта и три пункта временной дислокации, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито четыре беспилотника противника», — отметил Астафьев.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров резко прокомментировал заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского. Российский министр назвал бывшего комика неадекватным, указав на его публичные призывы к массовому уничтожению русских. На днях Зеленский призвал убивать по 50 тысяч русских.
