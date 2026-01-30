Южная группировка за сутки уничтожила 37 блиндажей ВСУ с солдатами

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 10 антенн связи, терминал Starlink и наземный робототехнический комплекс. Поражено два опорных пункта и три пункта временной дислокации, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито четыре беспилотника противника», — отметил Астафьев.