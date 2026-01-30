Трамп заявил о недельной паузе в ударах по Украине по просьбе к Путину

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично попросил российского лидера Владимира Путина приостановить удары по Украине на одну неделю на фоне сильных морозов. Об этом он заявил на совещании кабинета министров в Белом доме.
По словам Трампа, Владимир Путин согласился на эту просьбу. Американский президент отметил, что такой ответ стал для него неожиданным, поскольку ранее его предупреждали о возможном отказе Москвы. Когда именно состоялся разговор с российским лидером, Трамп не уточнил.
Глава Белого дома также заявил, что украинская сторона с недоверием отнеслась к информации о паузе в ударах, однако в итоге восприняла ее положительно. При этом официального подтверждения договоренностей со стороны Москвы и Киева не последовало.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной. В частности, об этом заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Ни в Кремле, ни в украинских властях эту информацию не подтвердили.
Отдельно Трамп заявил о «большом прогрессе» в российско-украинских переговорах. С такой оценкой на том же заседании согласился спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
С начала января Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, подчеркивая, что они наносятся в ответ на «террористические атаки» и затрагивают исключительно военные и энергетические цели.
На Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта, а энергосистема покрывает лишь около 60% потребностей.
По данным Укргидрометцентра, в период с 1 по 3 февраля в большинстве регионов страны ожидается резкое похолодание — ночью температура может опускаться до минус 20−27 градусов, а в северных и восточных областях местами до минус 30. На этом фоне Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов на сумму 3,7 млн евро для обеспечения работы больниц, приютов и критически важных служб.
