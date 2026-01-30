Трамп заявил о недельной паузе в ударах по Украине по просьбе к Путину

По данным Укргидрометцентра, в период с 1 по 3 февраля в большинстве регионов страны ожидается резкое похолодание — ночью температура может опускаться до минус 20−27 градусов, а в северных и восточных областях местами до минус 30. На этом фоне Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов на сумму 3,7 млн евро для обеспечения работы больниц, приютов и критически важных служб.