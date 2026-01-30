Взвод лейтенанта Зехмиллера помог штурмовикам ВС РФ занять господствующую высоту

Согласно данным ведомства, после прибытия в указанный район военнослужащий лично руководил разведкой местности и определил оптимальные позиции для развёртывания расчётов автоматических гранатомётов АГС-17.
«В ходе боевой работы, находясь под миномётным обстрелом ВСУ, Александр Зехмиллер умело корректировал огонь расчётов», — отмечается в сообщении. Благодаря точной корректировке гранатомётчикам удалось подавить все обнаруженные огневые точки и пулемётные гнезда противника.
Штурмовые подразделения смогли возобновить наступление и занять стратегически важную высоту, что стало возможным благодаря эффективным действиям гранатомётного взвода.
Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР. Инцидент произошёл во время зачистки дачного кооператива. Также поступали сведения о сдаче в плен солдат ВСУ в Харьковской области. Военные объяснили своё решение отсутствием ротации, отказом командования эвакуировать раненых, а также общим истощением.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.