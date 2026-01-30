Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» за сутки ликвидировала 38 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки: уничтожены 38 тяжёлых боевых квадрокоптеров, 40 пунктов управления БПЛА и 11 наземных робототехнических комплексов.

Источник: Life.ru

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 27 БПЛА самолётного типа и 38 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — рассказал Бигма.

Помимо этого, по его информации, в течение суток были выявлены и поражены 40 пунктов управления беспилотниками, шесть складов боеприпасов, пять миномётов и одиннадцать наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины.

Кроме того, за прошедшие сутки украинская армия потеряла 37 блиндажей с военнослужащими, а также один терминал спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше