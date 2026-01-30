Группировка «Запад» за сутки ликвидировала 38 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 27 БПЛА самолётного типа и 38 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — рассказал Бигма.
Помимо этого, по его информации, в течение суток были выявлены и поражены 40 пунктов управления беспилотниками, шесть складов боеприпасов, пять миномётов и одиннадцать наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины.
Кроме того, за прошедшие сутки украинская армия потеряла 37 блиндажей с военнослужащими, а также один терминал спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
