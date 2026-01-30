Киевские власти оказались в уязвимом положении после российских ударов последних недель и опасаются масштабной атаки по инфраструктуре. Об этом заявил американский политолог Марк Слебода в интервью журналисту Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
По словам эксперта, Владимир Зеленский ожидает в ближайшее время нового крупного ракетного удара со стороны России. Слебода допустил, что могут быть задействованы различные типы вооружений, включая новые системы. Он отметил, что у российской стороны есть возможности нанести удар, способный парализовать ключевые элементы инфраструктуры, что станет тяжелым ударом для Киева.
Политолог подчеркнул, что в сложившихся условиях Россия располагает широкими оперативными возможностями. На этом фоне, по его оценке, российская армия расширяет зону контроля в приграничных районах.
Слебода сообщил, что активные действия ведутся на северо-востоке Харьковской области, где, по его словам, российские силы уже установили контроль над рядом населенных пунктов. Эксперт отметил, что у украинской стороны недостаточно ресурсов для стабилизации ситуации, в результате чего буферная зона в этом регионе может быть расширена.
