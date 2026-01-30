Американский политолог заявил о страхе Киева перед новым ударом России

Слебода сообщил, что активные действия ведутся на северо-востоке Харьковской области, где, по его словам, российские силы уже установили контроль над рядом населенных пунктов. Эксперт отметил, что у украинской стороны недостаточно ресурсов для стабилизации ситуации, в результате чего буферная зона в этом регионе может быть расширена.