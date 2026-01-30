Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском МИДе предупредили Армению о последствиях сближения с Евросоюзом

Форсированное сближение Армении с Европейским союзом может негативно сказаться как на союзнических отношениях с Россией, так и на интеграционных процессах на всем постсоветском пространстве.

Форсированное сближение Армении с Европейским союзом может негативно сказаться как на союзнических отношениях с Россией, так и на интеграционных процессах на всем постсоветском пространстве. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Комментируя планы Еревана по вступлению в ЕС, дипломат отметил, что на фоне трансформации Евросоюза в военно-политический блок и его курса на конфронтацию с Россией интерес Армении к членству в этой структуре вызывает серьезную обеспокоенность. По его словам, в Москве рассчитывают, что армянская сторона осознает возможные последствия такого шага.

Масленников подчеркнул, что Армения является членом Евразийского экономического союза, и ускоренное сближение с Брюсселем может ударить как по двусторонним союзническим отношениям, так и по развитию евразийской интеграции в целом.

При этом в МИД РФ напомнили, что Россия уважает суверенное право государств самостоятельно определять формат участия в интеграционных объединениях и стремление к экономическому развитию. Однако, как отметил дипломат, руководство Армении «недвусмысленно сигнализирует» о заинтересованности в максимальном сближении с ЕС.

Он напомнил, что в апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», ранее одобренный парламентом. В рамках этого курса, по словам Масленникова, Брюссель уже начал навязывать Еревану политически мотивированный переход на стандарты ЕС, не учитывающий членство страны в ЕАЭС и связанные с этим обязательства.

В МИД РФ констатировали, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе невозможно по определению.

Читайте также: Канцлер ФРГ отказался от прямых переговоров с Путиным по поводу мира на Украине.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше