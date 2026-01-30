В российском МИДе предупредили Армению о последствиях сближения с Евросоюзом

Форсированное сближение Армении с Европейским союзом может негативно сказаться как на союзнических отношениях с Россией, так и на интеграционных процессах на всем постсоветском пространстве. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Комментируя планы Еревана по вступлению в ЕС, дипломат отметил, что на фоне трансформации Евросоюза в военно-политический блок и его курса на конфронтацию с Россией интерес Армении к членству в этой структуре вызывает серьезную обеспокоенность. По его словам, в Москве рассчитывают, что армянская сторона осознает возможные последствия такого шага.
Масленников подчеркнул, что Армения является членом Евразийского экономического союза, и ускоренное сближение с Брюсселем может ударить как по двусторонним союзническим отношениям, так и по развитию евразийской интеграции в целом.
При этом в МИД РФ напомнили, что Россия уважает суверенное право государств самостоятельно определять формат участия в интеграционных объединениях и стремление к экономическому развитию. Однако, как отметил дипломат, руководство Армении «недвусмысленно сигнализирует» о заинтересованности в максимальном сближении с ЕС.
Он напомнил, что в апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», ранее одобренный парламентом. В рамках этого курса, по словам Масленникова, Брюссель уже начал навязывать Еревану политически мотивированный переход на стандарты ЕС, не учитывающий членство страны в ЕАЭС и связанные с этим обязательства.
В МИД РФ констатировали, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе невозможно по определению.
Читайте также: Канцлер ФРГ отказался от прямых переговоров с Путиным по поводу мира на Украине.