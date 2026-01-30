Самолёт ВМС США вновь был замечен вблизи российских берегов над Чёрным морем

Патрульный самолёт совершил вылет с территории Румынии и проследовал над акваторией Чёрного моря, обогнув Крымский полуостров. После этого летательный аппарат развернулся и совершил несколько кругов в районе российского побережья недалеко от Сочи.
Всего в воздухе самолёт находился около шести часов. Воздушные суда подобного типа регулярно осуществляют полёты вдоль российских границ.
Ранее сообщалось, что аналогичный разведывательный полёт над Черным морем выполнялся 20 января с авиабазы на Сицилии. Траектория была построена так, чтобы обойти территорию Крымского полуострова, и включала манёвры у побережья Сочи и Батуми. Эти операции являются частью регулярного патрулирования ВМС США, направленного на сбор данных о морской и подводной обстановке в регионе.
