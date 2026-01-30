Ричмонд
Трамп пошел на уступки, чтобы избежать шатдауна в США

В США было достигнуто соглашение по бюджетному спору, что позволило избежать частичной приостановки работы федерального правительства.

Источник: Аргументы и факты

В США было достигнуто соглашение по бюджетному спору, что позволило избежать частичной приостановки работы федерального правительства, которая могла начаться в субботу. О достижении договорённости в четверг вечером сообщил президент США Дональд Трамп. Материал газеты Welt перевел aif.ru.

Согласно условиям компромисса, республиканцы и демократы в Конгрессе согласовали финансирование большей части государственных расходов до сентября. Документ также предусматривает утверждение бюджета Министерства внутренней безопасности и предоставление этому ведомству временного финансирования сроком на две недели.

Этот период должен быть использован для продолжения переговоров между партиями по вопросам иммиграционной политики и новым правилам работы Иммиграционной и таможенной службы США.

Тема финансирования ведомств, в том числе ICE, остаётся ключевым инструментом давления для демократов, не имеющих большинства в Конгрессе, тогда как республиканцы, несмотря на численное преимущество, всё ещё нуждаются в поддержке части оппозиции при принятии бюджетных решений.

Ранее сообщалось, что частичная приостановка работы федеральных учреждений США может начаться уже в ближайшие выходные, если Конгресс не успеет утвердить бюджет.

Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
