Президент США объяснил, почему закрыл глаза на заседании кабинета министров

Трамп также заявил, что иногда спит мало, а фотографии с «закрытыми глазами» могли быть сделаны в момент моргания. Он подчеркнул, что находившиеся рядом с ним госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет в любом случае не позволили бы ему уснуть.