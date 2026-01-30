Президент США объяснил, почему закрыл глаза на заседании кабинета министров

Президент США Дональд Трамп заявил, что не спал во время заседания кабинета министров в декабре 2025 года, несмотря на появившиеся ранее сообщения и обсуждения в СМИ. Об этом он сказал на очередной встрече с членами правительства.
По словам главы Белого дома, некоторые наблюдатели решили, что он уснул, заметив, как тот закрыл глаза. Сам Трамп пояснил, что заседание показалось ему скучным, однако речи о сне не шло. Он отметил, что просто закрыл глаза и хотел, чтобы мероприятие поскорее закончилось.
Американский президент в шутливой форме добавил, что именно поэтому на текущем заседании выступят не все участники. Это заявление вызвало смех среди присутствующих.
Трамп также заявил, что иногда спит мало, а фотографии с «закрытыми глазами» могли быть сделаны в момент моргания. Он подчеркнул, что находившиеся рядом с ним госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет в любом случае не позволили бы ему уснуть.
Президент США отметил, что при необходимости его бы сразу разбудили. Ранее Марко Рубио также комментировал этот эпизод, заявив, что закрытые глаза Трампа во время публичных мероприятий являются своеобразным «механизмом слушания».
