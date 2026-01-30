Глава киевского режима объявил об энергетическом перемирии с Россией

По словам Зеленского, соглашение должно вступить в силу в ночь на пятницу. Он поблагодарил США за участие в переговорах и выразил надежду, что Вашингтон сможет обеспечить соблюдение договоренностей. В качестве основания он сослался на заявление президента США Дональда Трампа, сделанное в тот же день.