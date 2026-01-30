Глава киевского режима объявил об энергетическом перемирии с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с Россией об энергетическом перемирии. Соответствующее сообщение он опубликовал 29 января в своем телеграм-канале.
По словам Зеленского, соглашение должно вступить в силу в ночь на пятницу. Он поблагодарил США за участие в переговорах и выразил надежду, что Вашингтон сможет обеспечить соблюдение договоренностей. В качестве основания он сослался на заявление президента США Дональда Трампа, сделанное в тот же день.
Зеленский подчеркнул, что реальное выполнение договоренностей станет понятно уже в ближайшее время. По его словам, ситуацию покажут обстановка на объектах энергетики и в городах в течение ночи и последующих дней.
Ранее глава киевского режима также подтверждал факт договоренности об остановке ударов по энергетической инфраструктуре. При этом до этого сообщалось, что Киев узнал о возможном энергетическом перемирии из заявлений Дональда Трампа и не получал прямых сигналов от российской стороны.
