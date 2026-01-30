Трамп вышел из себя из-за слов о превосходстве Путина над ним

По данным телеканала, инцидент произошел в середине августа, когда Трамп покидал Аляску после переговоров с президентом России. На борту самолета он смотрел сюжет о встрече на Fox News и пришел в ярость после слов репортера, сделавшего вывод о его якобы неуверенном поведении на переговорах. Источники утверждают, что американский лидер заявил о намерении позвонить руководству телеканала с требованием уволить журналиста.