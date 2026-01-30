Ричмонд
Трамп вышел из себя из-за слов о превосходстве Путина над ним

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на комментарий американского журналиста, заявившего, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске он выглядел «подавленным».

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на комментарий американского журналиста, заявившего, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске он выглядел «подавленным». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, инцидент произошел в середине августа, когда Трамп покидал Аляску после переговоров с президентом России. На борту самолета он смотрел сюжет о встрече на Fox News и пришел в ярость после слов репортера, сделавшего вывод о его якобы неуверенном поведении на переговорах. Источники утверждают, что американский лидер заявил о намерении позвонить руководству телеканала с требованием уволить журналиста.

Как отмечает CNN, Трамп был раздражен тем, что подобные оценки появились в СМИ на фоне его заявлений о продвижении к возможной сделке по Украине. По словам источников, президент США счел такое освещение своей работы несправедливым и подрывающим его позицию.

Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон недалеко от Анкориджа. В ходе встречи стороны обсуждали пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера по итогам саммита дали переговорам положительную оценку.

Президент России Владимир Путин тогда заявил о возможности довести процесс до завершения конфликта и подчеркнул заинтересованность Москвы в долгосрочном и устойчивом урегулировании.

Читайте также: Канцлер ФРГ отказался от прямых переговоров с Путиным по поводу мира на Украине.

