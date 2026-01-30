«Расчёты буксируемых гаубиц “Мста-Б” артиллерийского подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск “Север” при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, блиндажи, укрытия и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении ведомства.
Эффективность артиллерии группировки «Север» обеспечивается тесным взаимодействием с разведывательными БПЛА. Операторы беспилотников ведут поиск и идентификацию позиций, техники и живой силы ВСУ, после чего точные координаты передаются артиллерийским расчётам для огневого поражения. Такая слаженная работа позволяет оказывать надёжную поддержку наступающим штурмовым группам.
Согласно заявлению Минобороны, боевая задача группировки «Север» — создание и расширение зоны безопасности вдоль границы. Для этого войска ведут ежедневное наступление с целью отодвинуть линию фронта и обезопасить приграничные российские регионы.
Тем временем, группировка «Запад» за сутки ликвидировала 38 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ. Помимо этого в течение суток были выявлены и поражены 40 пунктов управления беспилотниками, шесть складов боеприпасов, пять миномётов и одиннадцать наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины.
