Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли в Сумской области укрепления, бронетехнику и живую силу

По данным Минобороны России, в зоне ответственности 34-й мотострелковой бригады в составе группировки войск «Север» в Сумской области артиллерийским огнём уничтожены бронетехника, блиндажи, укрытия и живая сила Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

«Расчёты буксируемых гаубиц “Мста-Б” артиллерийского подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск “Север” при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, блиндажи, укрытия и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении ведомства.

Эффективность артиллерии группировки «Север» обеспечивается тесным взаимодействием с разведывательными БПЛА. Операторы беспилотников ведут поиск и идентификацию позиций, техники и живой силы ВСУ, после чего точные координаты передаются артиллерийским расчётам для огневого поражения. Такая слаженная работа позволяет оказывать надёжную поддержку наступающим штурмовым группам.

Согласно заявлению Минобороны, боевая задача группировки «Север» — создание и расширение зоны безопасности вдоль границы. Для этого войска ведут ежедневное наступление с целью отодвинуть линию фронта и обезопасить приграничные российские регионы.

Тем временем, группировка «Запад» за сутки ликвидировала 38 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ. Помимо этого в течение суток были выявлены и поражены 40 пунктов управления беспилотниками, шесть складов боеприпасов, пять миномётов и одиннадцать наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше