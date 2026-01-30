Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за якобы угроз от Кубы

В документе утверждается, что кубинские власти предпринимают шаги, наносящие ущерб интересам США, и демонстрируют солидарность с государствами, которые в Вашингтоне считают враждебными. В указе также говорится о якобы размещении на Кубе российских объектов радиолокационной разведки и развитии сотрудничества с Китаем в сфере обороны и разведки, при этом конкретные детали и местоположение таких объектов не уточняются.