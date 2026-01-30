Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за якобы угроз от Кубы

Администрация США рассматривает сотрудничество Кубы с Россией и Китаем как одно из оснований для возможного введения ограничительных мер в отношении поставок нефти на остров со стороны третьих стран. Это следует из исполнительного указа президента США Дональда Трампа, в котором формально объявляется режим чрезвычайного положения в связи с действиями Гаваны, которые в Вашингтоне считают представляющими угрозу.
Введение такого режима предоставляет американскому президенту законные полномочия для установления пошлин на товары из государств, осуществляющих поставки нефти на Кубу.
Подобная мера является стандартной процедурой в США и ранее неоднократно применялась Трампом в рамках экономической политики, включая введение торговых ограничений. В настоящее время в стране действует несколько десятков режимов чрезвычайного положения, которые регулярно продлеваются.
В документе утверждается, что кубинские власти предпринимают шаги, наносящие ущерб интересам США, и демонстрируют солидарность с государствами, которые в Вашингтоне считают враждебными. В указе также говорится о якобы размещении на Кубе российских объектов радиолокационной разведки и развитии сотрудничества с Китаем в сфере обороны и разведки, при этом конкретные детали и местоположение таких объектов не уточняются.
Ранее издание Politico писало, что Вашингтон изучает способы давления на Кубу для смены режима.