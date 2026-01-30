Журналист из Владивостока получит высокое назначение от губернатора Сахалинской области

Журналист из Владивостока, известный тележурналист и военкор Первого канала Алексей Кручинин получит назначение заместителем губернатора Сахалинской области. Он будет курировать информационный блок. Должность освободилась с переходом другого выходца из Приморского края Сергея Гребенюка в аппарат губернатора и правительства, сообщает ИА PrimaMedia.
О кадровых решениях глава островного региона Валерий Лимаренко объявил в своем ТГ-канале (18+).
Медиатехнолог Сергей Гребенюк на посту заместителя губернатора курировал вопросы информационной политики более трех лет — с октября 2022 года. До этого он возглавлял ЦУР на островах. С сегодняшнего дня он переходит в аппарат губернатора и правительства Сахалинской области и далее будет заниматься консультированием главы.
«Он продолжит работу в сфере государственной информационной политики и реализации специальных проектов. Благодарю его за работу на посту заместителя губернатора. Надеюсь, что и дальше он будет с тем же усердием работать на благо Сахалинской области», — написал Валерий Лимаренко.
Освободившийся пост замгубернатора в ближайшее время займет военкор Алексей Кручинин.
«Алексей Олегович работал на Первом канале, неоднократно выезжал в зону СВО, награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени, благодарностями президента и правительства РФ. Жду, что он быстро включится в работу и усилит нашу команду», — отметил Лимаренко.
Алексей Кручинин — один из ведущих тележурналистов Приморья. Он родился 30 января 1985 года во Владивостоке, выпускник журфака Дальневосточного государственного университета (ДВГУ, ныне ДВФУ). Работал на многих местных телеканалах, был собственным корреспондентом Первого канала во Владивостоке. С 2015 года был руководителем корпункта Первого канала в Белоруссии. В 2020 году случился скандал, власти союзной республики лишили аккредитации и выслали Алексея Кручинина после сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Он продолжил работу в Москве специальным корреспондентом дирекции информационных программ Первого канала.
В качестве военкора Первого канала работал в Сирии, Луганской области. С 2022 года работал военным корреспондентом, неоднократно был в зоне боевых действий и делал сюжеты об СВО, вместе с Народным фронтом проводит сборы на нужды бойцов. В 2015 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Добавим, что недавно из Сахалинской области в родной регион вернулся Владимир Кузнецов. В островном регионе он руководил Минздравом на протяжении пяти лет. В ноябре 2025 года Кузнецов покинул этот пост в связи с назначением и.о. ректора Тихоокеанского медицинского университета.
В целом, Приморье регулярно подтвеждает свое звание кузницы кадров для Дальнего Востока. Профессионалы, прошедшие «приморскую школу», работают сейчас на высоких постах во многих дальневосточных субъектах.
Выходец из Приморья, экс-директор департамента внутренней политики края Павел Ясевич буквально в декабре 2025 года назначен врио первого вице-губернатора Камчатки. До него этот пост занимал уроженец Арсеньева и бывший вице-губернатор Приморья (времен Миклушевского) Сергей Нехаев. До этого Сергей Викторович с 2018 по 2020 год работал в команде губернатора Забайкалья Александра Осипова на посту в первого вице-премьера — руководителя аппарата губернатора.
Бывший руководитель ИА Deita (18+) Вячеслав Кулаков не так давно стал зампредом правительства Забайкалья, присоединившись к длинной очереди своих успешных земляков. В этом регионе несколько лет во главе администрации губернатора и правительства, а позже первым зампредом работал политконсультант Алексей Казаков, бывший заместитель гендиректора ИА PrimaMedia. До того он в разные курировал информационную политику во Владивостоке и Приморье.
Спикер Заксобрания Приморья Антон Волошко, начинавший свою карьеру репортером на «ОТВ Прим» (18+, дальше был «Первый канал» (18+) и НТВ (18+), в свое время курировал инфоблок и внутрипол на Сахалине. И это не исчерпывающий перечень кадровых перемещений приморцев на высоких постах по регионам ДФО.