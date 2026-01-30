Журналист из Владивостока получит высокое назначение от губернатора Сахалинской области

Алексей Кручинин — один из ведущих тележурналистов Приморья. Он родился 30 января 1985 года во Владивостоке, выпускник журфака Дальневосточного государственного университета (ДВГУ, ныне ДВФУ). Работал на многих местных телеканалах, был собственным корреспондентом Первого канала во Владивостоке. С 2015 года был руководителем корпункта Первого канала в Белоруссии. В 2020 году случился скандал, власти союзной республики лишили аккредитации и выслали Алексея Кручинина после сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Он продолжил работу в Москве специальным корреспондентом дирекции информационных программ Первого канала.